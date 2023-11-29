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23 объекта найдено
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Нафплион, Греция
7
5
190 м²
2
A stone, detached house of excellent quality with amazing sea views and just 170 meters from…
€760,000
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Дом 3 комнаты с лифтом, с кладовой, элитную
Nauplion, Греция
3
2
118 м²
ID недвижимость: 11735 - центр, квартира непрерывно на 3-м. КУПИТЬ жилую площадь ок. 118 м2,…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты с лифтом, с кладовой, элитную
Nauplion, Греция
3
2
123 м²
ID недвижимость: 11736 - центр, квартира непрерывно в 3. МАГАЗИН напольная жилая площадь ок.…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты с лифтом, элитную, с bright
Nauplion, Греция
2
2
102 м²
Property Code: 11734 - Apartment FOR SALE in Nafplio Center for €365.000 . This 102 sq. m. …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с кладовой, с Painted
Nauplion, Греция
2
1
81 м²
Property Code: 621715 - Apartment FOR SALE in Nafplio Center for €155.000. This 81 sq. m. Ap…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты с камином, с bright, с Open view
Nauplion, Греция
2
1
85 м²
Property Code: 581687 - Apartment FOR SALE in Nea Kios Center for €45.000 . This 85 sq. m. …
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты с кладовой, с A C, с bright
Nauplion, Греция
2
1
82 м²
Код недвижимости: 1137 - ПРОДАЕТСЯ 2 Спальни, Дом общей площадью 82 кв.м, на первом этаже Na…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната с лифтом, с A C, с bright
Nauplion, Греция
1
1
58 м²
Код недвижимости: 581540 - Квартира на продажу в центре Нафплион за € 85.000. Это 58 кв. м. …
Цена по запросу
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Дом с Buildable, с Energy class Excluded, с High Street
Nauplion, Греция
500 м²
Код недвижимости. 1440 - Участок для продажи в Аргос Эллинико за € 30.000. Откройте для себя…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната с лифтом, с Painted, с bright
Nauplion, Греция
1
1
54 м²
Код недвижимости: 58707 - Квартира на продажу в центре Nafplio за € 75.000. Это 54 кв. Кварт…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты с мебелью, с камином, с кладовой
Nauplion, Греция
4
3
247 м²
Property Code: 1721 - House FOR SALE in Nafplio Karathona for €800.000 . This 247 sq. m. fur…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты с bright, с Open view, с Investment Property
Nauplion, Греция
2
1
73 м²
Код недвижимости: 58859 - ПРОДАЕТСЯ 2 спальни, Квартира с боком общей площадью 73 кв.м, на 1…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты с A C, с bright, с Open view
Nauplion, Греция
3
1
108 м²
Код недвижимости: 58945 - ПРОДАЕТСЯ 3 спальни, квартира общей площадью 108 кв.м, на первом э…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты с лифтом, с bright, с Panoramic
Nauplion, Греция
3
2
122 м²
Код недвижимости: 58969 - ПРОДАЕТСЯ 3 Спальни, Квартира общей площадью 122 кв.м, на 2 nd эта…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты с bright, с Open view, с Closet Built-in
Nauplion, Греция
3
1
125 м²
Код недвижимости: 58984 - ПРОДАЕТСЯ 3 спальни, Квартира с боком общей площадью 125 кв.м, на …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с камином, с Painted
Nauplion, Греция
2
1
76 м²
Код недвижимости: 581100 - ПРОДАЕТСЯ 2 спальни, угловая квартира общей площадью 76 кв.м, на …
Цена по запросу
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Квартира 1 комната с лифтом, с камином, с Painted
Nauplion, Греция
1
1
64 м²
Код недвижимости: 581189 - ПРОДАЕТСЯ отремонтированный 1 Спальня, Квартира общей площадью 64…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты с камином, с Painted, с A C
Nauplion, Греция
4
2
260 м²
Код недвижимости: 581210 - Дом на продажу в центре Nafplio за € 340.000. Это 260 кв. Дом пос…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната с лифтом, с Painted, с A C
Nauplion, Греция
1
1
55 м²
Код недвижимости: 11246 - Квартира на продажу в центре Нафплио для € 70.000. Это 55 кв. Квар…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты с камином, с bright, с Open view
Nauplion, Греция
3
2
135 м²
Код недвижимости: 581333 - Дом на продажу в Аргос Кефалари за € 200.000. Это 135 кв. Дом пос…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты с Painted, с A C, с bright
Nauplion, Греция
4
2
150 м²
ID Недвижимость: 11331 - Ververouda, дом на одну семью непрерывно на мезонине, ПРОДАЕТСЯ жил…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Нафплион, Греция
4
2
90 м²
1/2
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
€280,000
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Нафплион, Греция
4
2
150 м²
1/1
Продается квартира площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…
€330,000
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Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
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