  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipla unit of Milies
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Municipla unit of Milies, Греция

виллы
7
коттеджи
3
2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Пинакатес, Греция
Вилла 5 комнат
Пинакатес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спальны…
$994,875
Вилла 1 комната в Визица, Греция
Вилла 1 комната
Визица, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Представляется Вашему вниманию роскошная вилла в деревушке Южного Пилиона, недалеко от г. Во…
$7,02 млн
Параметры недвижимости в Municipla unit of Milies, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
