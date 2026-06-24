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Виллы с бассейном в Municipality of Zografos, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Municipality of Zografos, Греция
Вилла
Municipality of Zografos, Греция
Количество спален 7
Площадь 1 381 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 1381 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$18,30 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Zografos, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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