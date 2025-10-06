Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Zografos
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Municipality of Zografos, Греция

двухкомнатные
5
трехкомнатные
3
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Zografos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Zografos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 82 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состои…
$368,689
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Zografos, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти