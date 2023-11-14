Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Municipality of Zacharo
  5. Виллы

Виллы в Municipality of Zacharo, Греция

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Захаро, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Захаро, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
€895,000

Параметры недвижимости в Municipality of Zacharo, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти