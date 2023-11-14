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Земельные участки в Municipality of Zacharo, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Неохори (Захарос), Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Неохори (Захарос), Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 12700 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На те…
€420,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Шинои, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Шинои, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
€130,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Смерна, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Смерна, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с во…
€100,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Сирохори, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Сирохори, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8300 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€250,000
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