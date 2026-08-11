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Коттеджи в Захаро, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Захаро, Греция
Коттедж 2 спальни
Захаро, Греция
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
$271,563
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