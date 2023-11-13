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Земельные участки в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

8 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kariotika, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kariotika, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1400 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подв…
€1,90 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Присоска, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Присоска, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 700 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3700 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подв…
€3,20 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kariotika, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kariotika, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок расположен в районе Ксилокастро в регионе Пелопоннес
€1,50 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Lykoporia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Lykoporia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7640 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с во…
€650,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Lykoporia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Lykoporia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с во…
€200,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в смеющийся, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
смеющийся, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 360 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подве…
€140,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kariotika, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kariotika, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. на полуострове Пелопоннес. Земельный участок …
€700,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Lykoporia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Lykoporia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2093 кв.м. на полуострове Пелопоннес. На территории под…
€99,000
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