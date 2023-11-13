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Коммерческая недвижимость в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

3 объекта найдено
Отель 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Rethi, Греция
Отель 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Rethi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Количество этажей 1
Отель расположен в одном из самых живописных мест Пелопоннеса-Трикала Коринфияс. Отель состо…
€350,000
Коммерческая 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Лигия, Греция
Коммерческая 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Лигия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 500 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепны…
€620,000
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Kariotika, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Kariotika, Греция
Комнаты 1
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу здание общей плошадью в 370 кв.м в районе Ксилокастро. Цокольный эта…
€255,000
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