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Коммерческая недвижимость в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 580 м² в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коммерческое помещение 580 м²
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 580 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Korinthia: Korinthia 580 Sq.m., 6 Bedrooms, Gro…
$384,571
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