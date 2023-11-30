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Земельные участки в Municipality of Western Lesvos, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Skala Sykamineas, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Skala Sykamineas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 20226 кв.м. на островах Греции. На территории с возможн…
€1,10 млн
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Grekodom Development
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