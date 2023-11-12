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Земельные участки в Municipality of West Achaea, Греция

6 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лакопетра, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лакопетра, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 87289 кв.м. на Западном Пелопоннесе. Земельный участок …
€440,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лакопетра, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лакопетра, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 150098 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории под…
€4,50 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Нифорайка, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Нифорайка, Греция
Комнаты 1
Площадь 10 450 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10450 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
€600,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Като Ахая, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Като Ахая, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок находится в поселке Като Ахайа области Ахайя на Пелопоннесе. Поскольку поселок наход…
€270,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лакопетра, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лакопетра, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 42600 кв.м. на Западном Пелопоннесе. Участок расположен…
€75,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Кагкади, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кагкади, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 7445 кв.м. на Западном Пелопоннесе. Земель…
€55,000
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