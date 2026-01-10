Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Греция
  3. Municipality of Vyronas
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Municipality of Vyronas, Греция

Квартира 3 комнаты в Municipality of Vyronas, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Vyronas, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 3/3
Продается квартира площадью 82 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$406,036
