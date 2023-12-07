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Земельные участки в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция

17 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Участок расположен в районе Вула. Банковский объект
€350,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Аттике
€950,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. в Афинах
€320,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 364 кв.м. в Афинах. Участок расположен в районе Панорама Вула
€540,000
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Grekodom Development
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Земельные участки в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Земельные участки
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Площадь 500 м²
Property Code. 1522 - Plot FOR SALE in Attika - South Vari for €250.000. Discover the featur…
€250,000
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Земельные участки в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Земельные участки
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Площадь 1 000 м²
Property Code. 1303 - Plot in Kropia FOR SALE. Size: 1000 sq.m, Price1.000.000 € George K…
€1,000,000
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Земельные участки в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Земельные участки
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Площадь 1 100 м²
Джордж Костакис Ваш следующий домашний отпуск - ваш следующий дом Номер звонка: 6976553482…
€100,000
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Земельные участки в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Земельные участки
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Площадь 1 000 м²
ID: # GK005 - Афины - Юг, Vari - Varkiza: ДЛЯ ПРОДАЖИ участок самолета 1000см фасад. Он расп…
€450,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 1
Площадь 321 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок в районе Вула. Площадь участка составляет 321 кв.м. Имеется разр…
€300,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 1
Площадь 288 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок в южном районе Афин, Вуле. Приморский район является одним из са…
€260,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. в Афинах. На территории строение, подведена в…
€190,000
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 700 кв.м. в Афинах. На территории с возможностью постро…
€1,30 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
€820,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Земельный участок расположен в районе Каливия
€450,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Земельный участок расположен в районе Коропи Также продается одинаковый участок по цене 450.000
€350,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. в Аттике. Участокрасположен в районе Коропи
€330,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. в Афинах. На территории с возможностью постро…
€190,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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