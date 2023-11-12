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Коммерческая недвижимость в Municipality of Troizinia - Methana, Греция

1 объект найдено
Отель 21 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Troizinia - Methana, Греция
Отель 21 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Troizinia - Methana, Греция
Комнаты 21
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 4
Продается гостиница первого класса с термальной лечебницей со всем необходимым оборудованием…
€6,80 млн
Realting.com
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