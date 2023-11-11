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Коммерческая недвижимость в Municipality of Trifylia, Греция

2 объекта найдено
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Агалиани, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агалиани, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 2500 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепный…
€3,20 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Стасио, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Стасио, Греция
Комнаты 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Здание находится в регионе Пелопоннесе, в округе Мессиния. Объект состоит из: Первый этаж пл…
€315,000
Realting.com
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