Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Municipality of Tilisos

Жильё в Municipality of Tilisos, Греция

1 объект найдено
Вилла 6 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в District of Malevizi, Греция
Вилла 6 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
District of Malevizi, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 582 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 582 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокольн…
€745,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Tilisos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти