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Виллы в Municipality of Thiva, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Municipality of Thiva, Греция
Вилла
Municipality of Thiva, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 102 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 3 спа…
$250,732
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Параметры недвижимости в Municipality of Thiva, Греция

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