Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Thessaloniki
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Municipality of Thessaloniki, Греция

коммерческая недвижимость
5
Магазин Удалить
Очистить
1 объект найдено
Магазин 696 м² в Municipality of Thessaloniki, Греция
Магазин 696 м²
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 696 м²
Розничный магазин общей площадью 696,18 кв.м. Он состоит из первого этажа площадью 265,01 кв…
$354,054
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти