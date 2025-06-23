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Отели в Municipality of Thessaloniki, Греция

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Отель 638 м² в Municipality of Thessaloniki, Греция
Отель 638 м²
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 13
Площадь 638 м²
Количество этажей 6
Продается отель площадью 638 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на город. У объекта е…
$2,13 млн
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Отель 458 м² в Municipality of Thessaloniki, Греция
Отель 458 м²
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Площадь 458 м²
🏨 Отель на продажу – Идеальное инвестиционное предложение!📌 Описание: Продаётся отель в исто…
$2,25 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Realting.com
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