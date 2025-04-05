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Жильё в Municipality of Thermos, Греция

1 объект найдено
Дом в Аварикос, Греция
Дом
Аварикос, Греция
Площадь 270 м²
Продается здание площадью 270 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается великолепный ви…
$102,888
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Параметры недвижимости в Municipality of Thermos, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов