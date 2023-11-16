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Земельные участки в Municipality of Tanagra, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Дилеси, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Дилеси, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 97783 кв.м. в Аттике. На территории подведено электриче…
€5,75 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Плака Дилеси, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Плака Дилеси, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 12900 кв.м. в Аттике. На территории подвед…
€690,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Дилеси, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Дилеси, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постр…
€400,000
Realting.com
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