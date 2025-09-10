Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Spata - Artemida
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Municipality of Spata Artemida, Греция

Artemida Municipal Unit
31
Spata Loutsa Municipal Unit
5
1 объект найдено
Вилла в Municipality of Spata Artemida, Греция
Вилла
Municipality of Spata Artemida, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Площадь виллы составляет 320 кв.м., она состоит из: Подвал: отдельная квартира с одной сп…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Municipality of Spata Artemida

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Spata Artemida, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти