  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Spata - Artemida
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Municipality of Spata Artemida, Греция

Artemida Municipal Unit
31
Spata Loutsa Municipal Unit
5
12 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажная вилла площадью 200 кв.м в Афинах. Вилла состоит из 4 спальных комнат, го…
$1,15 млн
Оставить заявку
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 8 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Таунхаус 8 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$614,481
Оставить заявку
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Municipality of Spata Artemida, Греция
Вилла
Municipality of Spata Artemida, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Площадь виллы составляет 320 кв.м., она состоит из: Подвал: отдельная квартира с одной сп…
Цена по запросу
Оставить заявку
Tut TravelTut Travel
Коттедж 6 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$362,837
Оставить заявку
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 259 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 259 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$936,353
Оставить заявку
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 254 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 254 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной душе…
$334,746
Оставить заявку
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
$222,384
Оставить заявку
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$461,154
Оставить заявку
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 8 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$526,698
Оставить заявку
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$760,786
Оставить заявку
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 1
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный в…
$877,831
Оставить заявку
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 1 комната в Municipality of Spata Artemida, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 1
Площадь 244 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 244 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$702,264
Оставить заявку
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

