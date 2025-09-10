Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Греция
  3. Municipality of Spata - Artemida
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Municipality of Spata Artemida, Греция

Artemida Municipal Unit
31
Spata Loutsa Municipal Unit
5
2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажная вилла площадью 200 кв.м в Афинах. Вилла состоит из 4 спальных комнат, го…
$1,15 млн
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$760,786
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
