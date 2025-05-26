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Коттеджи с видом на море в Municipality of Southern Corfu, Греция

Municipal Unit of Meliteieis
14
Municipal Unit of Lefkimmi
6
Municipal Unit of Korissia
3
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5 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Лефкими, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лефкими, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$344,435
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Халикоунас, Греция
Коттедж 3 комнаты
Халикоунас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 82 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Первы…
$759,934
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Хломатиана, Греция
Коттедж 1 комната
Хломатиана, Греция
Число комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Район Линья Это классический двухэтажный фермерский дом. На первом этаже находится полностью…
$419,081
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Лефкими, Греция
Коттедж 3 комнаты
Лефкими, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$448,810
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Неохораки, Греция
Коттедж 1 комната
Неохораки, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлены апартаменты, состоящие из трёх квартир.На первом этаже расположены две…
$447,020
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Southern Corfu, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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