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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Sikyona, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 3 комнаты в Municipality of Sikyona, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Sikyona, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2…
$182,655
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Sikyona, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Sikyona, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 367 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 367 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$626,246
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Sikyona, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов