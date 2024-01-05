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Отели в Municipality of Saronikos, Греция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Анависос, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Анависос, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 1600 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
€4,80 млн
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