ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Недвижимость в 18 странах
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Число комнат:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Коммерческая
Municipality of Saronikos
Коммерческая недвижимость в Municipality of Saronikos, Греция
Saronida Municipal Unit
6
Saronis
6
Anavissos Municipal Unit
3
Очистить
9 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Коммерческая 6 спален
Municipality of Saronikos, Греция
6
3
228 м²
Код недвижимости: 1374 - ПРОДАЕТСЯ 6 Спальни, Бок-бок Здание общей площадью 228 кв.м, 2 уров…
€320,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Saronis, Греция
1
560 м²
1
Предлагается на продажу коммерческий объект - жилое четырехэтажное здание. На цокольном этаж…
€1,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1
850 м²
1
Предлагается на продажу четырехэтажное коммерческое здание 850 кв м на участке 1300 кв м. На…
€5,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната
Municipality of Saronikos, Греция
1
600 м²
1
Предлагается на продажу четырехэтажное коммерческое здание 600 кв м на участке 752 кв м. На …
€2,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Saronis, Греция
1
580 м²
1
Продается бизнес площадью 580 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
€1,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Анависос, Греция
1
1 600 м²
1
Продается отель площадью 1600 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
€4,80 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1
239 м²
1
Предлагается на продажу коммерческое помещение в районе Саронида Объект площадю в 239 кв.м р…
€300,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Saronis, Греция
1
707 м²
1
Предлагается на продажу инвестиционный объект в районе Лагониси.Объект состоит из 3ёх котедж…
€1,41 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1
230 м²
1
Предлагается на продажу трехэтажное здание общей плошадью в 230 кв.м. Объект расположен в ре…
€150,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL