Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. Municipality of Saronikos

Коммерческая недвижимость в Municipality of Saronikos, Греция

Saronida Municipal Unit
6
Saronis
6
Anavissos Municipal Unit
3
9 объектов найдено
Коммерческая 6 спален в Municipality of Saronikos, Греция
Коммерческая 6 спален
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Код недвижимости: 1374 - ПРОДАЕТСЯ 6 Спальни, Бок-бок Здание общей площадью 228 кв.м, 2 уров…
€320,000
Оставить заявку
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Saronis, Греция
Число комнат 1
Площадь 560 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческий объект - жилое четырехэтажное здание. На цокольном этаж…
€1,20 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната в Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
Число комнат 1
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу четырехэтажное коммерческое здание 850 кв м на участке 1300 кв м. На…
€5,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната в Municipality of Saronikos, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу четырехэтажное коммерческое здание 600 кв м на участке 752 кв м. На …
€2,20 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Saronis, Греция
Число комнат 1
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 580 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
€1,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Анависос, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Анависос, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 1600 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
€4,80 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната в Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
Число комнат 1
Площадь 239 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое помещение в районе Саронида Объект площадю в 239 кв.м р…
€300,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Saronis, Греция
Число комнат 1
Площадь 707 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу инвестиционный объект в районе Лагониси.Объект состоит из 3ёх котедж…
€1,41 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната в Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
Число комнат 1
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу трехэтажное здание общей плошадью в 230 кв.м. Объект расположен в ре…
€150,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти