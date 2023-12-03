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Земельные участки в Municipality of Samothraki, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Loutra, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Loutra, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок находится а острове Самотраки. Остров Самофракия с великолепными природным…
€96,000
в месяц
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Loutra, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Loutra, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в северной Греции. На территории подведена …
€260,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kamariotissa, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kamariotissa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 12500 кв.м. в северной Греции. На территор…
€350,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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