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Квартиры с видом на море в Municipality of Salamina, Греция

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1 объект найдено
Квартира 8 комнат в Paloulia, Греция
Квартира 8 комнат
Paloulia, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 183 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$525,615
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Salamina, Греция

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