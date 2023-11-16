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Земельные участки в Municipality of Pylos and Nestoras, Греция

8 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Василици, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Василици, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10710 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
€600,000
Земельные участки 1 комната в Евангелисмос, Греция
Земельные участки 1 комната
Евангелисмос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 61480 кв.м. на Западном Пелопоннесе. Земельный участок …
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лаханада, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лаханада, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€270,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лаханада, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лаханада, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4100 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€160,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лаханада, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лаханада, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8110 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
€1,70 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Харакопио, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Харакопио, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок находится в городе Коронив Месинии на побережье залива Месиниакос крупный морской ку…
€175,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Корифасьо, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Корифасьо, Греция
Комнаты 1
Площадь 13 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
€690,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Метони, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Метони, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5688 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€200,000
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