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Коттеджи в Municipality of Pylos and Nestoras, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Метони, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Метони, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
€430,000

Параметры недвижимости в Municipality of Pylos and Nestoras, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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