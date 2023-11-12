Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Municipality of Pylaia - Chortiatis

Земельные участки в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция

74 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1741 кв.м. в Салониках. На территории подв…
€350,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 30000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€78,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 276 кв.м. в Салониках. На территории с возможностью пос…
€160,000
Земельные участки 1 комната в Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 700 кв.м. в Салониках. Район: Хортятис
€200,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Район: Панорама
€365,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
€330,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Exohi, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Exohi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2500 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
€400,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1004 кв.м. в Салониках. На территории стро…
€600,000
Земельные участки в Exohi, Греция
Земельные участки
Exohi, Греция
Exochi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 600 m2, Код. 1-867, 48.000 €
€48,000
Земельные участки в Chortiatis, Греция
Земельные участки
Chortiatis, Греция
Center ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 7420 m2, Код. 1-812, 95.000 €
€95,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4400 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
Цена по запросу
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 617 m2, Код. 1-804, 68.000 €
€68,000
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 39000 m2, Код. 1-76, 230.000 €
€230,000
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 5037 m2, Код. 1-78, 100.000 €
€100,000
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 4100 m2, Код. 1-7, 40.000 €
€40,000
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 621 m2, Код. 1-17, 150.000 €
€150,000
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 284 m2, Код. 1-19, 75.000 €
€75,000
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 3900 m2, Код. 1-20, 165.000 €
€165,000
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 244 m2, Код. 1-21, 75.000 €
€75,000
Земельные участки в Exohi, Греция
Земельные участки
Exohi, Греция
Exochi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 1075 m2, Код. 1-39, 115.000 €
€115,000
Земельные участки в Exohi, Греция
Земельные участки
Exohi, Греция
Exochi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 380 m2, Код. 1-35, 155.000 €
€155,000
Земельные участки в Exohi, Греция
Земельные участки
Exohi, Греция
Exochi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 970 m2, Код. 1-38, 120.000 €
€120,000
Земельные участки в Filyro, Греция
Земельные участки
Filyro, Греция
Filiro ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 6500 m2, Код. 1-68, 165.000 €
€165,000
Земельные участки в Chortiatis, Греция
Земельные участки
Chortiatis, Греция
Center ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 10000 m2, Код. 1-80, 40.000 €
€40,000
Земельные участки в Chortiatis, Греция
Земельные участки
Chortiatis, Греция
Center ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 3200 m2, Код. 1-81, 9.000 €
€9,000
Земельные участки в Chortiatis, Греция
Земельные участки
Chortiatis, Греция
Center ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 220 m2, Код. 1-79, 60.000 €
€60,000
Земельные участки в Chortiatis, Греция
Земельные участки
Chortiatis, Греция
Center ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 2200 m2, Код. 1-231, 50.000 €
€50,000
Земельные участки в Exohi, Греция
Земельные участки
Exohi, Греция
Exochi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 303 m2, Код. 1-36, 140.000 €
€140,000
Земельные участки в Exohi, Греция
Земельные участки
Exohi, Греция
Exochi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 770 m2, Код. 1-330, 80.000 €
€80,000
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 500 m2, Код. 1-478, 98.000 €
€98,000
Realting.com
Перейти