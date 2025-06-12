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Отели в Municipality of Piraeus, Греция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 4 000 м² в Municipality of Piraeus, Греция
Отель 4 000 м²
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Площадь 4 000 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 4000 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Предлагается …
$23,04 млн
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Grekodom Development
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