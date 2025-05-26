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Виллы в Municipality of Petroupoli, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Municipality of Petroupoli, Греция
Вилла
Municipality of Petroupoli, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажная вилла площадью 800 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$2,51 млн
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Вилла 9 комнат в Municipality of Petroupoli, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Petroupoli, Греция
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 800 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$2,40 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Petroupoli, Греция

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