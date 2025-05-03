  1. Realting.com
  2. Застройщики
  3. KEG HOLDINGS EE

KEG HOLDINGS EE

Греция, Municipality of Athens
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2021
На платформе
На платформе
1 год 1 месяц
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Română, Български
Веб-сайт
Веб-сайт
www.kegholdings.gr/
О застройщике

Все, что вы себе представляете, мы можем построить.
Строительная компания ''KEG HOLDINGS'' на протяжении 25 лет готовит отличные строительные исследования и осуществляет строительство, используя свой многолетний опыт и синтезируя тенденции, которые в настоящее время преобладают во всем мире.

Уважение, безопасность и надежность - это триптих ценностей, на котором мы основываем наши проекты.

Архитектурный проект учитывает как функциональность, так и эстетику, создавая здание, включающее в себя современные технологии и стандарты безопасности.
При производстве мы придерживаемся высоких стандартов качества, тщательно тестируя каждый элемент, чтобы убедиться в целостности и долговечности.

Ориентируясь на требования каждого из наших клиентов индивидуально, мы предлагаем идеальные решения, способствующие улучшению качества жизни. Прямое и личное общение с клиентами обеспечивает оперативность и качество на каждом этапе реализации.

Наша компания, понимая экономические трудности того времени, скорректировала смету на основе наилучшего соотношения цены и качества, всегда по кризисным ценам!
Наша надежность является основой успешного строительства, создания непревзойденных проектов, отражающих наше качество и преданность делу.
Имея собственные специализированные и опытные бригады - без промежуточных подрядчиков - а также постоянный надзор за проектами с нашей стороны, мы гарантируем вам идеальный конечный результат.
 

Услуги

Услуги

Строительные услуги

Управление проектом

Юридическое сопровождение сделок

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:25
(UTC+3:00, Europe/Athens)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Мои партнеры
2 агентства
Новостройки
Смотреть все 2 новостройки
Многоквартирный жилой дом DIAMOND
Многоквартирный жилой дом DIAMOND
Municipality of Peristeri, Греция
от
$423,497
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Площадь 150 м²
1 объект недвижимости 1
Многоквартирный жилой дом DIAMOND  расположенный в серце района Перистери западной части Афин, предлагает прекрасную возможность как для инвестиций, так и для семейного проживания.  Здание завершено в конце 2023, и было тщательно спроектировано для максимального комфорта и удобства. Копле…
Застройщик
KEG HOLDINGS EE
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом WHITE PEARL
Многоквартирный жилой дом WHITE PEARL
Municipality of Ilion, Греция
от
$367,695
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Площадь 109 м²
1 объект недвижимости 1
Данный жилой комплекс, расположенный в зеленых окрестностях Илиона в Афинах, предлагает прекрасную возможность как для инвестиций, так и для семейного проживания.  Здание скоро будет завершено, а именно в 2024, и было тщательно спроектировано для максимального комфорта и удобства. Коплекс…
Застройщик
KEG HOLDINGS EE
Оставить заявку
Наши агенты в Греции
АЛЕКСАНДРА ЗОТОВА
АЛЕКСАНДРА ЗОТОВА
2 объекта
Другие застройщики
V² DEVELOPMENT
Греция, Municipality of Athens
Год основания компании 1962
Новостройки 4 Жилая недвижимость 1
Компания V² DEVELOPMENT От своего славного прошлого к надежному настоящему и еще более многообещающему будущему,  компания V² DEVELOPMENT — это компания № 1 в Греции в области жилищного строительства и девелопмента. ДЕВЕЛОПЕР ЭЛИТНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ГРЕЦИИ Являясь преемником компании…
Оставить заявку
GRACE TOURIST&CONSTRUCTION P.C.
Греция, Thermaikos Municipality
Год основания компании 2018
Новостройки 1 Жилая недвижимость 2
Главным направлением деятельности компании GRACE  является строительство, архитектурное проектирование, реконструкция, дизайн жилых комплексов, индивидуальных вилл и других объектов недвижимости. Наши услуги и строительные работы производятся, согласно европейскому качеству с использованием…
Оставить заявку
Marina Villas development & construction
Греция, Пефкохори
Год основания компании 2021
Новостройки 2
«MARINA VILLAS» - надежная, динамично развивающаяся строительно девелоперская компания в Северной Греции, стабильные темпы строительства, соблюдение сроков и качественные характеристики объектов. Стратегия «MARINA VILLAS IKE» — приобретение качественных строительных площадок под девелопер…
Оставить заявку
First Seat
Греция, Municipality of Athens
First Seat - известная, быстро развивающаяся компания по недвижимости в Греции. Наш успех основан на доверии, профессионализме и долгосрочных отношениях, в которых мы ставим клиента превыше всего. Наши опытные консультанты страстно желают превратить активы в наиболее выгодные инвестиции, …
Оставить заявку
VITRUVIUS INVESTMENTS
Греция, Municipality of Athens
Новостройки 1 Жилая недвижимость 3
Офис компании Vitruvius Investments расположен в центре Афин. Мы активно работаем на рынке недвижимости и реализуем проекты по всей Греции. Обладая многолетним опытом и знаниями, наша команда состоит из опытных и хорошо подготовленных экспертов (оценщиков, инженеров-строителей, архитекторов,…
Оставить заявку
Realting.com
Перейти