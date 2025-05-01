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Коммерческая недвижимость в Municipality of Peristeri, Греция

3 объекта найдено
Коммерческое помещение 412 м² в Municipality of Peristeri, Греция
Коммерческое помещение 412 м²
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 412 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Athens West: Peristeri - Lofos Axiomatikon 412 …
$962,322
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Коммерческое помещение 300 м² в Municipality of Peristeri, Греция
Коммерческое помещение 300 м²
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Athens West: Peristeri - 300 Sq.m., 4 Bedrooms,…
$430,215
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Коммерческое помещение 297 м² в Municipality of Peristeri, Греция
Коммерческое помещение 297 м²
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 297 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Athens West: Peristeri - 297 Sq.m., 4 Bedrooms,…
$220,768
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