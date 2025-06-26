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Виллы в Municipal Unit of Paralia, Греция

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3 объекта найдено
Вилла в Municipality of Patras, Греция
Вилла
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Этаж -2
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м на полуострове Пелопоннес. Подвал состоит из о…
$519,772
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Вилла в Municipality of Patras, Греция
Вилла
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 352 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 352 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$3,70 млн
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Вилла в Municipality of Patras, Греция
Вилла
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
$138,606
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Paralia, Греция

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