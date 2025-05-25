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Таунхаусы с видом на горы в Municipality of Palaio Faliro, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 8 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 8 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 306 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седьмой эта…
$1,04 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Palaio Faliro, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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