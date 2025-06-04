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Пентхаусы в Municipality of Palaio Faliro, Греция

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2 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Пентхаус 4 комнаты
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 6/6
Апартаменты Penthouse в Палео Фалиро - Южные пригороды АфинЯркая и воздушная квартира на вер…
$295,230
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Пентхаус 6 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Пентхаус 6 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Этаж 6/6
A state-of-the-art community complex, a unique, luxury residence for big city life, with a m…
$995,188
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