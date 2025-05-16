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Квартиры в Municipality of Oropos, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Оропос, Греция
Квартира 2 комнаты
Оропос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
For Sale: Furnished Apartment on the Waterfront in Oropos! This 50 m² apartment, renovated …
$83,026
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Квартира 3 комнаты в Nea Palatia, Греция
Квартира 3 комнаты
Nea Palatia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$152,386
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Oropos, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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