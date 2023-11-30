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Земельные участки в Municipality of North Kynouria, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Kato Doliana, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Kato Doliana, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с во…
€350,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kato Doliana, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kato Doliana, Греция
Комнаты 1
Площадь 6 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подв…
€220,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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