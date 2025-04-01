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Коттеджи в Municipality of Nea Smyrni, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 63 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из одной спальной ком…
$178,709
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Grekodom Development
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