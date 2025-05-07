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Квартиры с видом на море в Municipality of Nea Smyrni, Греция

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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 213 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Nea Smyrni, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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