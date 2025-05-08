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Квартиры с садом в Municipality of Nea Ionia, Греция

трехкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Municipality of Nea Ionia, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Nea Ionia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция в зеленом районе, Неа Иониа, Греция Резиденция располагает зеленой зоной. …
$250,238
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Параметры недвижимости в Municipality of Nea Ionia, Греция

с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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