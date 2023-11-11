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Земельные участки в Municipality of Nafplio, Греция

11 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Дрепанон, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Дрепанон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4600 кв.м. на полуострове Пелопоннес
€1,05 млн
Земельные участки с Panoramic, с Fenced, с Buildable в Nea Tiryntha, Греция
Земельные участки с Panoramic, с Fenced, с Buildable
Nea Tiryntha, Греция
Площадь 7 400 м²
Property Code. 11627 - Agricultural FOR SALE in Nea Tirintha Profitis Ilias for €58.000. Dis…
Цена по запросу
Земельные участки с Panoramic, с Buildable, с View Mountain в Municipality of Nafplio, Греция
Земельные участки с Panoramic, с Buildable, с View Mountain
Municipality of Nafplio, Греция
Площадь 450 м²
Property Code. 621554 - Plot FOR SALE in Argos Center for €90.000 . Discover the features of…
Цена по запросу
Земельные участки с Panoramic, с Fenced, с View Sea в Municipality of Nafplio, Греция
Земельные участки с Panoramic, с Fenced, с View Sea
Municipality of Nafplio, Греция
Площадь 862 м²
Property Code. 621555 - Plot FOR SALE in Argos Center for €150.000 . Discover the features o…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната с furnishings в Nea Tiryntha, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Nea Tiryntha, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 36132 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. Земельный участок…
€2,50 млн
Земельные участки 15 комнат с кладовой, с Painted, с A C в Нафплион, Греция
Земельные участки 15 комнат с кладовой, с Painted, с A C
Нафплион, Греция
Комнаты 15
Площадь 450 м²
Property Code: 1439 - Hotel FOR SALE in Lerna Miloi for €350.000 . This 450 sq. m. Hotel c…
Цена по запросу
Земельные участки с Panoramic, с Coastal, с Buildable в Нафплион, Греция
Земельные участки с Panoramic, с Coastal, с Buildable
Нафплион, Греция
Площадь 1 310 м²
Property Code. 581002 - Agricultural FOR SALE in Lerna Miloi for €55.000 . Discover the feat…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната с furnishings в Нафплион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Нафплион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7500 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с во…
€300,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Agia Paraskevi, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 25000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ерм…
€6,40 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Дрепанон, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Дрепанон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4751 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с во…
€300,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Agia Paraskevi, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1307 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Земель…
€250,000
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