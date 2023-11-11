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Отели в Municipality of Nafplio, Греция

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Отель 1 комната с furnishings в Lefkakia, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Lefkakia, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 450 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница 1.450 кв.м недалеко от города Нафплион. Гостиница состоит …
€3,80 млн
Отель 1 комната с furnishings в Agia Paraskevi, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 1
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 470 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Недвижимость продает…
€1,50 млн
Realting.com
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