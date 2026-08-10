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Отели в Municipality of Nafplio, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 450 м² в Толо, Греция
Отель 1 450 м²
Толо, Греция
Площадь 1 450 м²
Предлагается на продажу гостиница 1.450 кв.м недалеко от города Нафплион. Гостиница с…
$4,49 млн
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