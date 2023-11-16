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Земельные участки в Municipality of Mytilene, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Petra, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Petra, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 27000 кв.м. на островах Греции. На террито…
€270,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Мистегна, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Мистегна, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 3888 кв.м. на островах Греции. На территор…
€530,000
Realting.com
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