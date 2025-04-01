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Коттеджи с видом на море в Municipality of Mytilene, Греция

Митилини
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3 объекта найдено
Коттедж 8 комнат в Vafeios, Греция
Коттедж 8 комнат
Vafeios, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
$730,620
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Grekodom Development
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Коттедж 10 комнат в Панайюда, Греция
Коттедж 10 комнат
Панайюда, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
$814,120
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 8 комнат в Памфила, Греция
Коттедж 8 комнат
Памфила, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
$782,807
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Municipality of Mytilene, Греция

с видом на горы
Недорогая
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