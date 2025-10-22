Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с садом в Municipality of Mykonos, Греция

Миконос
3
3 объекта найдено
Дом 5 спален в Ано-Мера, Греция
Дом 5 спален
Ано-Мера, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Αυτή η εκπληκτική βίλα πέντε υπνοδωματίων συνδυάζει άψογα την κυκλαδίτικη γοητεία με τη σύγχ…
$2,21 млн
Дом 3 спальни в Municipality of Mykonos, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Mykonos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Αυτό το εξαίρετο διαμέρισμα βρίσκεται στην ειδυλλιακή τοποθεσία Αγράρι της Μυκόνου, αποτελών…
$580,537
Вилла 4 комнаты в Municipality of Mykonos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Mykonos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Эта исключительная квартира расположена в идиллическом месте Аграри, Миконос, составляя част…
$577,902
Типы недвижимости в Municipality of Mykonos

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Municipality of Mykonos, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
